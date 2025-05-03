України б не було, – Усик розповів британцям про своє ставлення до Зеленського

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик проведе реванш проти британського боксера Даніеля Дюбуа. До українця наразі підвищений інтерес зі сторони медіа.

Нещодавно Олександр Усик поспілкувався з відомим британським журналістом Пірсом Морганом. Медійник поцікавився в українського боксера його ставленням до Володимира Зеленського, пише 24 Канал з посиланням на ютуб Пірса Моргана.

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Що сказав Усик про Зеленського

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії Президент України не залишив столицю. Своїм вчинком він надихнув українців на спротив агресору.

Усик впевнений, що Україна могла втратити державність у разі іншої поведінки президента. Крім того, боксер подякував Великій Британії за підтримку.

"Зеленський? Сміливий. Якби президент тоді поїхав, то України б не було.

Ми боремось, нас підтримує велика кількість людей. Я вдячний вам, британцям, ви дуже допомогли моїй країні. Це для мене дуже важливо", – розповів Усик.

Зазначимо, що промоутер Даніеля Дюбуа Френк Воррен запросив Володимира Зеленського на бій за абсолют. Поєдинок також може відвідати принц Вільям – великий шанувальник боксу.

Нагадаємо, що бій Усик – Дюбуа відбудеться у Лондоні на стадіоні "Вемблі" 19 липня 2025 року. На кону стоятимуть усі пояси хевівейту.