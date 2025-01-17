Фантастичний шлях непереможного українця: відео усіх нокаутів Олександра Усика

Український боксер провів яскраві десять років на професійному рівні, вигравши дві третини своїх поєдинків достроково. Згадуємо всі нокаути українця у кар'єрі профі у 38-й день народження титулованого боксера із України.

17 січня свій день народження святкує чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у хевівейті Олександр Усик. Сьогодні українському боксеру виповнюється 38 років. Ще до свого нового дня народження спортсмен назавжди записав своє прізвище в історію боксу.

Варте уваги Олександру Усику – 38: найвеличніші перемоги українського чемпіона у ринзі

Усі нокаути у кар'єрі Олександра Усика

У 2024-му році Олександра Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі та у першому поєдинку став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса. Однак наприкінці червня минулого року позбувся титулу IBF та втратив звання "абсолюта". Однак вже у реванші 21 грудня не дав жодного шансу Тайсону та здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів.

2024-й рік та своє 37-річчя Усик закінчив у статусі непереможного боксера.

24 Канал пригадав, як суперники українця падали у нокаути після потужних ударів Олександра Усика.

Довідка. Олександр Усик провів на профі-рингу 23 бої, у яких здобув 23 перемоги (14 – нокаутом).

Феліпе Ромеро (9 листопада 2013 року) – технічний нокаут

Епіфаніо Мендоса (7 грудня 2013 року) – технічний нокаут

Бен Нсафоа (26 квітня 2014 року) – нокаут

Сезар Девід Кренц (31 травня 2014 року) – нокаут

Даніель Брюер (4 жовтня 2014 року) – технічний нокаут

Дені Вентер (13 грудня 2014 року) – технічний нокаут

Андрєй Князєв (18 квітня 2015 року) – технічний нокаут

Джонні Мюллер (29 серпня 2015 року) – технічний нокаут

Педро Родрігес (12 грудня 2015 року) – технічний нокаут

У 2016 та 2017 роках Усик нокаутував Табісо Мчуну та Марко Хука, а у 2018-му сталось, мабуть, найбільш ефектне завершення бою від українця. У Манчестері Олександр у 8 раунді красиво поклав на ринг англійця Тоні Беллью.

Цим він відстояв звання абсолютного чемпіона у важкій вазі. Всі чотири пояси Усик здобув за чотири місяці до цього в Москві проти Мурата Гассієва.

Табісо Мчуну (17 грудня 2016 року) – технічний нокаут

Марко Хук (9 вересня 2017 року) – технічний нокаут

Тоні Беллью (10 листопада 2018 року) – нокаут

Останні два нокаути Усик оформив вже у надважкій вазі. У дебютному бою Олександр фізично так і не поклав на ринг Чазза Візерспуна, але після 7-го раунду команда американця зняла його з поєдинку.

Ну а крайній нокаут Олександр оформив у серпні минулого року в бою з Даніелем Дюбуа. Британець некрасиво поводив себе у четвертому раунді, вдаривши українця нижче пояса. Проте Усик зумів піднятися і нокаутувати Дюбуа в дев'ятому раунді.

Чазз Візерспун (12 жовтня 2019 року) – відмова

Даніель Дюбуа (26 серпня 2023 року) – нокаут

Даніель Дюбуа – номер один у списку потенційних суперників Олександра Усика. Британець хоче взяти реванш за поразку у першому бою (у серпні 2023-го року). Однак спершу "Динаміту" слід захистити пояс IBF у зустрічі із Джозефом Паркером, яка запланована на 22 лютого 2025-го року.

Якщо Дюбуа переможе Паркера, то зможе розраховувати на початок перемовин із командою непереможного українця. Даніель вже навіть кинув виклик Усику, який його прийняв. Олександр хоче провести двобій у Саудівській Аравії. Натомість Дюбуа готовий побоксували за підтримки рідних трибун.

Якщо все складеться якнайкраще, то Усик та Дюбуа проведуть бій за звання "абсолюта" у хевівейті. Олександр матиме шанс повернути собі цей високий титул.