Росіяни конфіскували майно Усика у Криму, назвавши його "прихильником нацистської ідеології"

Росія продовжує чинити протиправні дії у тимчасово окупованому Криму. Росіяни позбавили титулованого українського боксера Олександра Усика майна у його рідному Криму.

Про таку конфіскацію повідомив так званий голова Держради Криму Володимир Константинов у своєму телеграм-каналі. Росіянин повідомив, що у Криму триває робота із виявлення юридичних та фізичних осіб, які вороже налаштовані проти Росії, передає 24 Канал.

Чому росіяни відібрали майно в Усика?

До таких осіб були застосовані серйозні покарання у вигляді конфіскації майна. Ворог додав, що власність ще 84 фізичних і юридичних особи, які "співпрацюють з Києвом" і при цьому зароблять гроші у Криму, була націоналізована Росією.

Він засудив позицію колишнього абсолютного чемпіона світу у хевівейті, який підтримує рідну Україну у війні проти Росії.

Серед них – спортсмен Олександр Усик, який є прихильником нацистської ідеології. Він неодноразово засуджував СВО та організовував збір коштів на потреби ЗСУ,

– йдеться у повідомленні Константинова.

Коли Усик виїхав із рідного Криму?

Нагадаємо, що Усик народився у Сімферополі, де проживав та звідки виїхав за два дні до "референдуму". Про свій виїзд Олександр розповів під час пресконференції після перемоги у реванші над Ентоні Джошуа, яка була на його ютуб-каналі USYK17.

"Я був у Криму і за два дні до "референдуму" принципово виїхав звідти, але ніхто не прийшов допомагати Криму та кримчанам. Люди, які намагались, вони приїжджали, ще хтось, але ніхто цього не зробив з тогочасної влади, а мене почали питати за Крим і на цьому робити якісь рейтинги... Крим – це тимчасово окупована територія, але вона обов'язково повернеться до України. Він наш був, є і буде", – говорив український боксер.

