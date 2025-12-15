24-річний росіянин дістався до фіналу чемпіонату світу, де зустрівся із представником Узбекистану Абдумаліком Халоковим. Безпосередньо під час фінального бою Всеволод Шумков вирішив перевірити "на смак" свого суперника, повідомляє 24 Канал.

Як росіянин вкусив за вухо суперника?

Під час другого раунду Шумков вкусив суперника за вухо. Боксер із Узбекистану ніяк не відреагував на такий ганебний вчинок росіянина. Також цей момент проігнорував рефері у ринзі, тому бій не було припинено. Хоча за таку поведінку Всеволода повинні були дискваліфікувати, а перемогу віддати супернику.

Як росіянин вкусив за вухо суперника на ЧС: дивіться відео

Натомість судді розділились у рішенні та присудили перемогу винуватцю Шумкову, який завоював "золото" ЧС, який відбувся у Дубаї. Цікаво, що в Узбекистані вимагали покарання російському боксеру.

Нагадаємо, що даний турнір від IBA відвідали зірки боксу – Дерек Чісора та Деонтей Вайлдер.

Що відомо про Всеволода Шумкова?

24-річний російський боксер, який продовжує виступати на любительському рівні.

Чемпіон світу (2025) та бронзовий призер (2023).

Чемпіон Європи (2024).

На професійному рівні вже оформив три переможні бої, один із яких завершився нокаутом (дані BoxRec).

Як росіянин повторив вчинок Майка Тайсона?

Скандальний момент відбувся у 1997-му році, коли Майк Тайсон провів реванш проти Евандера Холіфілда. "Залізний Майк" відкусив вухо супернику, за що був дискваліфікований. Також Майка оштрафували та на певний час позбавили ліцензії.

Тайсон пояснив, що вчинив так через те, що Евандер постійно бив його головою, а рефері у ринзі ігнорував ці дії Холіфілда. Тому Тайсон таким вчинком помстився опоненту.

Відеоогляд реваншу Тайсон – Холіфілд