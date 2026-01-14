Вступив у тероборону та пожертвував мільйони: як Усик допомагає Україні під час війни

В Україні вже майже чотири роки триває повномасштабне вторгнення Росії. Частина вітчизняних представників спорту стала на захист рідної країни, а інша частина фінансово допомагає Батьківщині.

Серед цієї когорти атлетів і Олександр Усик, який з перших днів російської агресії допомагає Україні. Чим займався український чемпіон на початку війни та що відомо про благодійні акції за його участі – розповідає 24 канал.

Читайте також "Ти божевільний": Усик розповів про втілену мрію, яка могла зірвати боксерську кар'єру

Чим займався Усик на початку війни?

Усик застав початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Лондоні. 24 лютого 2022 року чемпіон світу мав повертатися на Батьківщину, але його рейс, як і усі інші польоти над країною було скасовано.

Зрештою він дістався до Варшави на літаку, а вже з Польщі добирався попутними рейсами до України. За інформацією Rubryka, видатний боксер записав до лав територіальної оборони Києва.

Окрім того, чемпіон записав відеозвернення до українців щодо війни Росії проти України. А також він заявив, що український народ наймогутніший у світі та не потребує "звільнення".

Дорогі жителі України, я хочу звернутися до вас прямо зараз. Ви наймогутніший народ у світі. Я дуже пишаюся тим, що я українець. Я хочу сказати вам усім: дякую. Ви - сила,

– висловився Олександр.

Боксер звернувся і до росіян, заявивши, що вони воюють не з владою та армією, а з усім українським народом.

"Це наша земля. Ми тут, удома, і ми не прийшли до вас. Нас не повинні звільняти, ми самі звільнимо себе" ,– додав Усик.

Звернення Усика на початку війни: дивіться відео

Згодом Усик звернувся до президента Росії Володимира Путіна. Чемпіон світу закликав кремлівського диктатора зупинити війну.

Якщо ми вважаємо одне одного братами, православними, не відпускайте своїх військових, своїх дітей до нашої країни,

– аргументував Усик.

Усик звернувся до Путіна: дивіться відео

Пізніше Усик у коментарі LuckyPunch пояснив рішення вступити до тероборони. Український боксер наголосив, що цей ого обов'язок.

"Вирішив піти в тероборону, бо це моя країна. В мою країну прийшов ворог, треба її захищати. І неважливо, хто я, – спортсмен, бізнесмен чи хтось інший. Я – громадянин України, повинен її захищати", – розповідав чемпіон.

Зрештою "Король хевівейту" покинув військо задля підготовки до бою проти Ентоні Джошуа. Однак він став амбасадором платформи United24 за напрямком "Відбудова України", а також почав займатися благодійністю.

Як Усик втратив житло у Ворзелі?

Навесні 2022 року російські війська окупували частину Київської області, зокрема Ворзель, де був будинок Усика. Окупанти конфіскували будинок чемпіона світу та проживали у ньому протягом усієї окупації.

Український боксер в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, що планує знести помешкання, адже воно у непридатному для життя стані.

Будинок у поганому стані. Там жили росіяни. Їх привезли туди якимсь білим транспортним засобом. Вони знали, чий це дім. Про це пізніше розповіли сусіди, які там тоді мешкали. Думаю, ми знесемо його до фундаменту. Нині ми живемо в іншому будинку під Києвом,

– ділився Усик.

Олександр також зазначив, що росіяни зруйнували усе, що він будував разом з дітьми. Окрім того, вони залишили на паркані написи "V" та "Z".

Будинок Усика у Ворзелі: дивіться відео

Якою благодійністю займається Усик?

Першим проєктом, який обрав Усик в межах "Відбудови України", стало відновлення будинку в Ірпені, у якому була розташована спортивна зала, де Олексій Джунківський навчав дітей боксу.

Я обрав ціль для персонального збору інтуїтивно. Переглянув опис вісімнадцяти постраждалих будинків і зупинився на цьому. А коли приїхав, був глибоко вражений. Адже в підвалі будинку на Лисенка, 14-Г був спортзал, де проводив заняття мій хороший знайомий, дитячий тренер з боксу Олексій Джунківський – російські солдати вбили його просто в цій залі під час окупації,

– розповідав Усик.

У грудні 2022 жовтня з початком перших блекаутів, коли через російські обстріли Україна поринула у темряву, він долучився до спільного збору амбасадорів United24. Чемпіон перевів 50 тисяч доларів на генератори, аби забезпечити електроживлення українські лікарні.

Відзначимо, що ще раніше у того ж року український боксер створив благодійний фонд Usyk Foundation.

"Дорогі друзі, усім доброго дня. Моя команда та я створили фонд, який допомагатиме людям, що залишились без житла, та усім іншим, кому потрібна допомога. Ми також допомагатимемо теробороні, воїнам ЗСУ. Усім хочу побажати здоров’я, щастя та радості. До перемоги – разом", – повідомляв боксер.

Також у серпні 2022 року Усик бився проти Джошуа. Під час реваншу фонд українського боксера спільно з Megogo та Parimatch зібрав 17 мільйонів гривень, які пішли на автівки для Збройних Сил України.

До слова. Сергій Лапін у коментарі "Чемпіону" розповів, скільки Усик пожертвував на армію та допомогу України. За словами директора команди боксера, сума перевищує понад мільйон доларів.

Відзначимо, що Усик також часто навідується до поранених військових у шпиталях. Зокрема, нещодавно він завітав до воїнів з бригади "Лють".

Усик завітав до воїнів у шпиталь: дивіться відео

Додамо, що також український чемпіон допомагає і дітям. 17 грудня 2025 року відбувся благодійний аукціон, під час якого збирали кошти на порятунок Нікіти Микитюка, який має м'язову дистрофію.

Усик продав за понад мільйон доларів чемпіонський пояс WBC, а кошти пожертвував на допомогу хлопчику. Титул українського боксера придбав бізнесмен та власник ФК Полісся Геннадій Буткевич.

Внесок Усика став вирішальним, адже лікування Нікіти коштує близько 3 мільйонів доларів. Завдяки переказу українського боксер збір було повністю закрито.

Що відомо про наступний бій Усика?