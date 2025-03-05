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Sport News 24 Бокс Усик дізнався місце у оновленому рейтингу P4P: чи зберіг українець лідерство
5 березня, 21:06
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Усик дізнався місце у оновленому рейтингу P4P: чи зберіг українець лідерство

Єгор Торяник
Основні тези
  • Видання CBS Sports опублікувало оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
  • Олександр Усик зберіг місце у першій трійці оновленого рейтингу P4P.

Олександр Усик у минулому році провів два важких тренувальних табори та поєдинки проти Тайсона Ф'юрі. Звитяга над "Циганським королем" дозволила потрапити українському чемпіону на перші місця у багатьох рейтингах.

Авторитетне видання CBS Sports оприлюднило оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Місце Олександра Усика залишається незмінним, повідомляє 24 канал.

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Яке місце Усика у рейтингу P4P

Перша трійка оновленого рейтингу pour for pound не змінилась. Олександр Усик продовжує лідирувати серед найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Друге місце у Наоя Іноуе, а третю сходинку займає Дмітрій Бівол.

Джервонта Девіс після скандальної нічиєю проти Ламонта Роуч втратив свою позицію. Американський чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі опустився з 7-го на 10-те місце.

Рейтинг P4P за версією CBS Sports:

  • 1. Олександр Усик
  • 2. Наоя Іноуе
  • 3. Дмітрій Бівол
  • 4. Теренс Кроуфорд
  • 5. Артур Бєтєрбієв
  • 6. Сауль Альварес
  • 7. Джессі Родрігес
  • 8. Давід Бенавідес
  • 9. Дзунто Накатані
  • 10. Джервонта Девіс

Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився у грудні минулого року проти Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон одноголосним рішенням суддів здолав "Циганського короля".