Усик дізнався місце у оновленому рейтингу P4P: чи зберіг українець лідерство
- Видання CBS Sports опублікувало оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
- Олександр Усик зберіг місце у першій трійці оновленого рейтингу P4P.
Олександр Усик у минулому році провів два важких тренувальних табори та поєдинки проти Тайсона Ф'юрі. Звитяга над "Циганським королем" дозволила потрапити українському чемпіону на перші місця у багатьох рейтингах.
Авторитетне видання CBS Sports оприлюднило оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Місце Олександра Усика залишається незмінним, повідомляє 24 канал.
Читайте також "Він справді може все": названо боксера, якому під силу здолати Усика
Яке місце Усика у рейтингу P4P
Перша трійка оновленого рейтингу pour for pound не змінилась. Олександр Усик продовжує лідирувати серед найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Друге місце у Наоя Іноуе, а третю сходинку займає Дмітрій Бівол.
Джервонта Девіс після скандальної нічиєю проти Ламонта Роуч втратив свою позицію. Американський чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі опустився з 7-го на 10-те місце.
Рейтинг P4P за версією CBS Sports:
- 1. Олександр Усик
- 2. Наоя Іноуе
- 3. Дмітрій Бівол
- 4. Теренс Кроуфорд
- 5. Артур Бєтєрбієв
- 6. Сауль Альварес
- 7. Джессі Родрігес
- 8. Давід Бенавідес
- 9. Дзунто Накатані
- 10. Джервонта Девіс
Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився у грудні минулого року проти Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон одноголосним рішенням суддів здолав "Циганського короля".