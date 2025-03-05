Усик дізнався місце у оновленому рейтингу P4P: чи зберіг українець лідерство

Олександр Усик у минулому році провів два важких тренувальних табори та поєдинки проти Тайсона Ф'юрі. Звитяга над "Циганським королем" дозволила потрапити українському чемпіону на перші місця у багатьох рейтингах.

Авторитетне видання CBS Sports оприлюднило оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Місце Олександра Усика залишається незмінним, повідомляє 24 канал.

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Яке місце Усика у рейтингу P4P

Перша трійка оновленого рейтингу pour for pound не змінилась. Олександр Усик продовжує лідирувати серед найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Друге місце у Наоя Іноуе, а третю сходинку займає Дмітрій Бівол.

Джервонта Девіс після скандальної нічиєю проти Ламонта Роуч втратив свою позицію. Американський чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі опустився з 7-го на 10-те місце.

Рейтинг P4P за версією CBS Sports:

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Дмітрій Бівол

4. Теренс Кроуфорд

5. Артур Бєтєрбієв

6. Сауль Альварес

7. Джессі Родрігес

8. Давід Бенавідес

9. Дзунто Накатані

10. Джервонта Девіс

Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився у грудні минулого року проти Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон одноголосним рішенням суддів здолав "Циганського короля".