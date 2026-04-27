Бокс, стрибки та дзюдо: три рекорди спортсменів з України, які ніхто не може побити

Успіхи українців на світовій спортивній арені не обмежуються медалями. Щонайменше три рекорди, які належать нашим атлетам, претендують на звання "вічних".

Олександр Усик: тричі абсолют в епоху чотирьох поясів



Після епохи братів Кличків було важко уявити, що українець знову домінуватиме в боксі у надважкій вазі – але у хлопця із Сімферополя з великими мріями було що сказати з цього приводу.

Після підняття з крузервейту, де Олександр Усик у Світовій лізі боксу здобув Кубок Мухаммеда Алі та звання абсолютного чемпіона, українець розпочав полювання на британців. Ентоні Джошуа двічі не знайшов проти нього аргументів, Даніель Дюбуа міг сподіватися лише на удари нижче пояса. Залишалося тільки зняти скальп з найбільшого звіра – Тайсона Ф'юрі.

"Циганський король" довго бігав від Усика, уникав зустрічі всіма правдами й неправдами, але зрештою був загнаний у кут. 18 травня 2024 року Олександр переписав історію: розділеним рішенням суддів він був визнаний переможцем, відібрав у Ф'юрі пояс WBC та став першим абсолютним чемпіоном хевівейту з часів Леннокса Льюїса і першим в історії, кому вдалося об'єднати усі титули в ері чотирьох поясів.

Згодом Олександр зробив це ще раз, вдруге вказавши Дюбуа на його місце нокаутом у 5 раунді.

Ярослава Магучіх: очікування рекорду тривалістю 37 років



Болгарська стрибунка Стефка Костадінова у 1987 році першою із жінок підкорила висоту 2 метри 9 сантиметрів. Навряд чи вона могла уявити, що зберігатиме звання світової рекордсменки майже чотири десятиліття.

Планка на 2,10 терпляче чекала на появу Сплячої красуні з України. Ярослава Магучіх взяла її у Парижі за кілька місяців до Олімпійських ігор, на яких вона здобула довгоочікуване золото.

Рекорд Магучіх має потенціал затриматися надовго: результати початку 2026 року свідчать, що усі головні суперниці Ярослави включно з австралійкою Ніколою Оліслагерс поки далекі від того, щоб замахнутися на 2,11. Сама українка поки теж не підбиралася близько до перевершення власного топ-результату. Але вона точно вміє дивувати.

Дар'я Білодід: вундеркінд у дзюдо



Хтось у 17 років ще навіть не знає, який шлях обрати у житті, а хтось стає наймолодшою в історії свого виду спорту чемпіонкою світу. Друге – це про Дар'ю Білодід.

Як зазначає "Трибуна", на світовій першості у Баку у 2018 році українка на шляху до золотої нагороди здолала опір чинної олімпійської чемпіонки Ріо-2016 Паули Парети з Аргентини, а також чемпіонки світу Фуни Танакі з Японії.

Через рік Білодід підтвердила, що їй немає рівних, вдруге поспіль взявши золото Мундіалю, а також ставши чемпіонкою Європейських ігор. А у 2021-ому настав час і олімпійського п'єдесталу – у Токіо Дар'я завоювала бронзу.