Усик звернувся до українців на тлі пальм: що сказав боксер

Олександр Усик насолоджується відпусткою у теплих країнах. У час випробувань для своїх співвітчизників боксер записав відео з побажаннями.

Усик розповів, що, на його думку, найважливіше не втратити, коли настають нелегкі часи. Своє звернення він виклав у сторіс на сторінці в інстаграмі.

Що сказав українцям Усик?

Олександр в першу чергу побажав своїм співвітчизникам світла – ймовірно, йшлося більше про духовне, ніж безпосередньо про освітлення в домівках, без якого зараз доводиться жити сотням тисяч людей по всій Україні через російський терор.

Усик додав, що також бажає "великого серця, любові та хорошого почуття гумору".

Якщо ви не будете ставитися з повагою до цього світу і до людей навколо вас, ви будете страждати завжди. Не страждайте і оточуйте себе гарними людьми, які працюють з вами, відпочивають з вами і люблять вас,

– сказав чемпіон світу з боксу.

Судячи з інших постів в інстаграмі, зараз Усик перебуває у Таїланді.

Які плани в Усика на 2026 рік?