Журнал The Ring оприлюднив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Усик знову опинився у першій трійці pound for pound, повідомляє 24 канал.

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Усик зберіг лідерство у рейтингу P4P

Перше місце в оновленому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії від The Ring залишається за Олександром Усиком, який володіє трьома головними титулами у хевівейті. А саме WBO, WBC та WBA.

А ось чемпіон світу WBA у легкій вазі Джервонта Девіс покинув першу десятку pound for pound. Непереможений американець втратив позицію після скандальної нічиї проти Ламонта Роуча 2 березня.

Рейтинг P4P від The Ring:

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмітрій Бівол

5. Артур Бєтєрбієв

6. Джессі Родрігес

7. Сауль Альварес

8. Дзунто Накатані

9. Девін Хейні

10. Давід Бенавідес

Нагадаємо, що раніше інше авторитетне видання CBS Sports оновило рейтинг pound for pound. Український чемпіон Олександр Усик також залишився на першому місці.