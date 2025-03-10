Журнал The Ring оприлюднив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Усик знову опинився у першій трійці pound for pound, повідомляє 24 канал.

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Усик зберіг лідерство у рейтингу P4P

Перше місце в оновленому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії від The Ring залишається за Олександром Усиком, який володіє трьома головними титулами у хевівейті. А саме WBO, WBC та WBA.

А ось чемпіон світу WBA у легкій вазі Джервонта Девіс покинув першу десятку pound for pound. Непереможений американець втратив позицію після скандальної нічиї проти Ламонта Роуча 2 березня.

Рейтинг P4P від The Ring:

  • 1. Олександр Усик
  • 2. Наоя Іноуе
  • 3. Теренс Кроуфорд
  • 4. Дмітрій Бівол
  • 5. Артур Бєтєрбієв
  • 6. Джессі Родрігес
  • 7. Сауль Альварес
  • 8. Дзунто Накатані
  • 9. Девін Хейні
  • 10. Давід Бенавідес

Нагадаємо, що раніше інше авторитетне видання CBS Sports оновило рейтинг pound for pound. Український чемпіон Олександр Усик також залишився на першому місці.