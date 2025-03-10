Журнал The Ring обнародовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Усик снова оказался в первой тройке pound for pound, сообщает 24 канал.

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Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P

Первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории от The Ring остается за Александром Усиком, который владеет тремя главными титулами в хевивейте. А именно WBO, WBC и WBA.

А вот чемпион мира WBA в легком весе Джервонта Дэвис покинул первую десятку pound for pound. Непобежденный американец потерял позицию после скандальной ничьи против Ламонта Роуча 2 марта.

Рейтинг P4P от The Ring:

  • 1. Александр Усик
  • 2. Наоя Иноуэ
  • 3. Теренс Кроуфорд
  • 4. Дмитрий Бивол
  • 5. Артур Бетербиев
  • 6. Джесси Родригес
  • 7. Сауль Альварес
  • 8. Дзунто Накатани
  • 9. Девин Хейни
  • 10. Давид Бенавидес

Напомним, что ранее другое авторитетное издание CBS Sports обновило рейтинг pound for pound. Украинский чемпион Александр Усик также остался на первом месте.