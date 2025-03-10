Журнал The Ring обнародовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Усик снова оказался в первой тройке pound for pound, сообщает 24 канал.

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Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P

Первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории от The Ring остается за Александром Усиком, который владеет тремя главными титулами в хевивейте. А именно WBO, WBC и WBA.

А вот чемпион мира WBA в легком весе Джервонта Дэвис покинул первую десятку pound for pound. Непобежденный американец потерял позицию после скандальной ничьи против Ламонта Роуча 2 марта.

Рейтинг P4P от The Ring:

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитрий Бивол

5. Артур Бетербиев

6. Джесси Родригес

7. Сауль Альварес

8. Дзунто Накатани

9. Девин Хейни

10. Давид Бенавидес

Напомним, что ранее другое авторитетное издание CBS Sports обновило рейтинг pound for pound. Украинский чемпион Александр Усик также остался на первом месте.