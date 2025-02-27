Боксер, який зупиняв легендарного Льюїса, назвав місце Усика в історії боксу

Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі у реванші, який відбувся у грудні минулого року. Тим самим український чемпіон залишився непереможеним та вписав своє ім'я в історію світового боксу.

Хасім Рахман прокоментував перемогу Усик у реванші проти Ф'юрі. Американець заявив, що був впевнений у тому, що українець вдруге здолає "Циганського короля", повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hype.

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Рахман захоплюється Усиком

Хасім Рахман зізнався, що він завжди захоплювався Олександром Усиком. Він вважає українського боксера чудовим бійцем, який має досконалу техніку та сильний удар, щоб зашкодити Тайсону Ф'юрі.

Американець назвав Усика найвидатнішим боксером усіх часів. До того Рахман також вважає Олександра найкращим супертяжем в історії, адже він це довів у бою проти "Циганського короля".

Усик просто зробив те, що він робить завжди – виграв чисто і показав, чому він є одним з найкращих хевівейтерів в історії. Якщо дивитись на статистику і те, що він зробив, то я не бачу нікого, хто б і з ним зрівнявся,

– сказав Рахман.

Хасім Рахман порівняв Олександра Усика з іншими видатними боксерами минулих епох. Американець зазначив, що українець виграв Олімпіаду, об'єднав усі титули в важкому та надважкому дивізіонах, що ніхто раніше не робив.

Він не може повернути час назад і побитися з молодим Алі або молодим Тайсоном. Усе, що він може – це побити тих, хто зараз перед ним. І він це робить на кожному рівні. Те, що зробив Усик – це унікально, і люди досі не віддають йому належне – додав Хасім.

Цікаво. Олександр Усик вперше переміг Тайсона Ф'юрі у травні 2024 року. Тоді український боксер став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, починаючи з 1999 року.

Нагадаємо, що Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі у реванші одноголосним рішенням суддів. Тепер він планує побитись з Даніелем Дюбуа, щоб спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.