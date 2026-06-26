"Час реваншу": Верховен, якого переміг Усик, звернувся до нього після заяви про вакантні титули

Рішення українського боксера Олександра Усика звільнити всі свої чемпіонські титули та зробити їх вакантними викликало широкий резонанс у спортивному світі. Серед тих, хто відреагував на заяву чемпіона, був і нідерландський кікбоксер Ріко Верховен.

Під відео, яке Усик опублікував на своїй сторінці в соцмережах, Верховен залишив коментар. У травні цього року спортсмени провели спільний поєдинок біля пірамід Гізи в Єгипті.

Дивіться також Німецький боксер, який претендував на бій з Усиком, висловився про його рішення щодо титулів

Як Верховен відреагував на рішення Усика?

Верховен запропонував українцю провести масштабний поєдинок.

Останній танець "ЧАС РЕВАНШУ". Давай влаштуємо найбільшу подію-кросовер цієї епохи,

– написав нідерландець.

Коментар Ріко Верховена / Фото скриншот з інстаграму

Як пройшла зустріч Усика та Верховена?

Поєдинок виявився одним із найважчих у кар'єрі Усика. Він здобув перемогу над Верховеном технічним нокаутом у 11-му раунді: наприкінці цього відрізку Усик перехопив ініціативу, відправив суперника в нокдаун, а потім серією точних ударів змусив рефері зупинити бій за секунду до завершення раунду.

Чи були розмови про реванш?

Головними причинами обговорення реваншу були несподівано рівний характер першого поєдинку та його скандальна, суперечлива зупинка рефері в момент, коли Верховен лідирував на суддівських записках.