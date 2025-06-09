"Це вже занадто": Усик емоційно звернувся до Трампа, запропонувавши пожити у себе вдома

Дональд Трамп ледь не щодня робить ганебні заяви, щодо російсько-української війни. Він відмовляється називати Росію агресором і часто видає гнівні спічі на адресу нашої країни.

На таку поведінку президента США емоційно відреагував Олександр Усик, повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC Sport. Український спортсмен звернувся з пропозицією до епатажного політика.

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Усик звернувся до Трампа

Він запросив Дональда Трампа пожити в його будинку. На думку чемпіона світу з боксу, це краще дасть зрозуміти очільнику США, як насправді виглядає війна, яку Росія веде проти України.

"Я раджу американському президенту Дональду Трампу приїхати в Україну та пожити в моєму будинку один тиждень. Усього лише тиждень. Я дам йому свій будинок. Поживіть, будь ласка, в Україні та подивіться, що відбувається щоночі. А щоночі над моїм будинком летять дрони та ракети. Щоночі. Цьому має бути покладено край!

Не знаю, чи зрозуміє все президент США. Може зрозуміє, може, ні. Але факт у тому, що українці продовжують гинути. Не лише військові, а й діти, жінки, люди похилого віку. З цим важко змиритися. Це моя країна, і мені болить серце за неї", – сказав Усик.

До слова. Наразі Олександр Усик готується до бою за абсолют у хевівейті. Він відбудеться 19 липня в Лондоні, а суперником українця буде Даніель Дюбуа, якого володар поясів WBA, WBC та WBO уже перемагав у 2023 році.

Нагадаємо, що наприкінці весни Олександр Усик звернувся до школярів із важливим меседжем. Він стосувався російсько-української війни.