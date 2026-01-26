"Хочу випити вино з горла": Усик розповів про чемпіонство Полісся

Олександр Усик тісно пов'язаний з Поліссям – із житомирянами чемпіон світу навіть підписував професійний контракт. Під час іспанських зборів команди боксеру випала нагода виступити перед гравцями.

Усик із футболістами переглянув мотиваційний фільм та розповів дещо про те, як почувався перед відповідальною миттю – третім боєм за звання абсолютного чемпіона. А ще дав обіцянку на випадок чемпіонства Полісся, пише офіційний сайт клубу.

Що сказав Усик про підготовку до бою з Дюбуа?

Олександр розповів, що вночі перед поєдинком вперше в житті не міг спати. Заснув лише під ранок і проспав тільки чотири години, а вже в обід "почало вибивати".

Саме в цю мить Усик подумав, що це, можливо, "була фінальна точка". Але зміг зібратися і "приручити цей тиск". Футболістам боксер порадив ніколи не думати, що сьогодні втомився, а завтра все зроблю – бо тоді нічого вже не станеться.

Як Усик пообіцяв відсвяткувати чемпіонство Полісся?

У відео на ютуб-каналі Полісся Олександр висловив впевненість, що хтось із присутніх в залі гравців обов'язково виграє "Золотий м'яч". А ще зробив сміливу заяву про те, що зробить в разі, якщо підопічні Руслана Ротаня стануть чемпіонами України.

Я так буду радіти! Я навіть вино з горла буду пити. Я не робив цього, але я зроблю це. Але дуже-дуже сильно залежить від вас, буду я пити вино з горла чи ні. Я дуже хочу випити вино з горла, але якщо ви мені цього не дозволите, то ви будете мати справу зі мною в іншому вимірі. Тобто в ринзі,

– пожартував Усик.

Який наступний бік Усика?