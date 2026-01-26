Усик із футболістами переглянув мотиваційний фільм та розповів дещо про те, як почувався перед відповідальною миттю – третім боєм за звання абсолютного чемпіона. А ще дав обіцянку на випадок чемпіонства Полісся, пише офіційний сайт клубу.

Що сказав Усик про підготовку до бою з Дюбуа?

Олександр розповів, що вночі перед поєдинком вперше в житті не міг спати. Заснув лише під ранок і проспав тільки чотири години, а вже в обід "почало вибивати".

Саме в цю мить Усик подумав, що це, можливо, "була фінальна точка". Але зміг зібратися і "приручити цей тиск". Футболістам боксер порадив ніколи не думати, що сьогодні втомився, а завтра все зроблю – бо тоді нічого вже не станеться.

Як Усик пообіцяв відсвяткувати чемпіонство Полісся?

У відео на ютуб-каналі Полісся Олександр висловив впевненість, що хтось із присутніх в залі гравців обов'язково виграє "Золотий м'яч". А ще зробив сміливу заяву про те, що зробить в разі, якщо підопічні Руслана Ротаня стануть чемпіонами України.

Я так буду радіти! Я навіть вино з горла буду пити. Я не робив цього, але я зроблю це. Але дуже-дуже сильно залежить від вас, буду я пити вино з горла чи ні. Я дуже хочу випити вино з горла, але якщо ви мені цього не дозволите, то ви будете мати справу зі мною в іншому вимірі. Тобто в ринзі,

– пожартував Усик.

