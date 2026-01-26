Усик с футболистами посмотрел мотивационный фильм и рассказал кое-что о том, как чувствовал себя перед ответственным моментом – третьим боем за звание абсолютного чемпиона. А еще дал обещание на случай чемпионства Полесья, пишет официальный сайт клуба.

Что сказал Усик о подготовке к бою с Дюбуа?

Александр рассказал, что ночью перед поединком впервые в жизни не мог спать. Заснул только под утро и проспал только четыре часа, а уже в обед "начало выбивать".

Именно в этот момент Усик подумал, что это, возможно, "была финальная точка". Но смог собраться и "приручить это давление". Футболистам боксер посоветовал никогда не думать, что сегодня устал, а завтра все сделаю – потому что тогда ничего уже не произойдет.

Как Усик пообещал отпраздновать чемпионство Полесья?

В видео на ютуб-канале Полесья Александр выразил уверенность, что кто-то из присутствующих в зале игроков обязательно выиграет "Золотой мяч". А еще сделал смелое заявление о том, что сделает в случае, если подопечные Руслана Ротаня станут чемпионами Украины.

Я так буду радоваться! Я даже вино из горла буду пить. Я не делал этого, но я сделаю это. Но очень-очень сильно зависит от вас, буду я пить вино из горла или нет. Я очень хочу выпить вино из горла, но если вы мне этого не позволите, то вы будете иметь дело со мной в другом измерении. То есть в ринге,

– пошутил Усик.

Какой следующий бок Усика?