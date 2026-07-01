Боксерська організація визначила претендентів на вакантний титул після рішення Усика

Після того як Олександр Усик звільнив усі свої чемпіонські пояси, зробивши їх вакантними, боксерські організації почали призначати бої за титули. Першим нового чемпіона визначив WBC, пояс здобув німецький боксер Агіт Кабаєл, який мав провести бій проти українця.

Тепер своє рішення ухвалила й IBF, яка офіційно призначила поєдинок за вакантний титул чемпіона світу в надважкій вазі. Про це повідомляє The Ring.

Дивіться також У команді Усика виключили один гучний бій для українця

Хто буде битися за титул IBF?

За пояс поборються кубинець Френк Санчес та британець Мозес Ітаума. Усик відкрив шлях до титульного бою між двома найрейтинговішими претендентами організації.

Як Кабаєл став чемпіоном WBC?

Усик звільнив чемпіонський пояс WBC, вирішивши не проводити обов'язковий захист проти німецького претендента. Після цього Кабаєл, який володів тимчасовим титулом, автоматично став повноцінним чемпіоном світу. WBC офіційно санкціонувала цей бій і зобов'язувала українця вийти на ринг, оскільки саме німець був офіційним суперником.

Чому Усик звільнив свої титули?

Український боксер оголосив про рішення відмовитися від усіх своїх чемпіонських титулів. Відповідну заяву він зробив 26 червня, пояснивши, що хоче дати шанс іншим претендентам поборотися за пояси. Водночас Усик наголосив, що не завершує професійну кар'єру. Попереду в нього ще один поєдинок, який боксер символічно назвав "Останній танець". Серед імовірних суперників називають Деонтея Вайлдера та Джона Джонса.