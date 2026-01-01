Усик раптово підловив на брехні одного із найвпливовіших людей у світі боксу

Олександр Усик опинився у неприємній ситуації. Український боксер може не проводити свої наступні бої у рамках Riyadh Season, які очолює Туркі Аль-аш Шейх.

У передноворічну ніч колишній абсолютний чемпіон світу звернувся до Туркі Аль-аш Шейха. Український боксер виклав спільне фото у своїх соцмережах, звинувативши його у брехні, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм Олександра Усика.

Варте уваги Непереможний українець розповів, чи чекати бій Усик – Пол у 2026 році

У чому Усик звинуватив Туркі?

Усик лаконічно звернувся до Туркі.

Не бреши, тут усе гаразд. Вітаю з Новим роком,

– написав українець.



Усик звернувся до Туркі / Скриншот із інстаграму Олександра

Чому Усик може не боксувати у рамках Riyadh Season?

Ймовірно, що такий меседж Усика до Туркі був реакцією Олександра на інформацію видання Boxing News. Портал припустив, що наступні поєдинки українця не відбудуться у Саудівській Аравії через небажання Усика проводити бій проти 20-річного британця Мозеса Ітауми.

Саме протистояння Усик – Ітаума так хотів побачити на власні очі Туркі. Однак у команді українського чемпіона начебто мінуснули цей варіант.

Відзначимо, що раніше сам Мозес запевняв, що не заслужив ще на такий двобій проти Усика. Однак молодому британцю вже пророкують наступництво Олександра на вершині хевівейту.

Які останні новини про Олександра Усика?