Здобутки Усика високо оцінюються серед боксерської спільноти. Нещодавно український чемпіон отримав престижну нагороду за свої досягнення, повідомляє 24 канал із посиланням на WBA.

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Яку нагороду отримав Усик

Олександр Усик завітав на урочистий захід в Нью-Йорку, де отримав престижну відзнаку від Асоціації американських журналістів. Українського чемпіона обрали найкращим боксером 2024 року за версією BWAA.

Усик отримав нагороду з рук відомого американського боксера Теофімо Лопеса. Також Егіса Клімаса, який працює з Олександром, визнали найкращим менеджером за підсумками минулого року.

Усик отримав нагороду від BWAA: дивіться відео

Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа – 19 липня 2025 року. Пекельний реванш між Королем хевівейту та "Динамітом" відбудеться у Лондоні на "Вемблі".

Раніше Олександр Усик назвав боксера, з яким хотів би провести останній бій у кар'єрі. Потенційний суперник відреагував на заяву українського чемпіона.