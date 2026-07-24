Блогер Волошин, який втік з України, засвітився на матчі Динамо: його "задули газом"

Динамо продовжує боротьбу в Лізі Європи. У попередньому раунді кияни здолали Університатю Клуж в серії пенальті, а тепер зустрічаються з ПАОКом.

Перший матч, який був номінально домашнім для Динамо та проходив у Польщі, завершився поразкою киян із рахунком 2:3. Матч-відповідь відбудеться 30 липня, повідомляє 24 Канал.

Олександр Волошин відвідав матч Динамо – ПАОК

Український блогер Олександр Волошин, відомий гучними скандалами, виїздом за межі України та шлюбом зі співачкою Анною Трінчер, опинився в центрі уваги під час футбольного матчу Динамо проти ПАОКа.

Волошин, регулярно відвідує матчі українських команд та збірної у Польщі та за збігом обставин приносить їм невдачу, адже команди зазвичай програють.

Цього разу блогер заявив у своїх інстаграм-сторіс, що під час поєдинку зіткнувся з діями польських правоохоронців та охорони стадіону. За його словами, йому розпилили перцевий балончик в обличчя.

Причина таких дій та реакцій

Причиною жорстких дій польських силовиків став конфлікт на трибунах "Арени Люблін". Наприкінці поєдинку грецькі фанати влаштували провокацію, вивісивши у своєму секторі триколор Росії.

Українські вболівальники миттєво зреагували на появу ворожого прапора гучним свистом та обуренням. Частина українських ультрас рушила в бік гостьового сектора ПАОКа, щоб провчити греків та самотужки зняти ганчірку. Для запобігання масштабній бійці на стадіоні втрутилися стюарди та поліція, які застосували проти українців сльозогінний газ.

Через високі ризики нових провокацій керівництво Динамо вже ухвалило рішення заздалегідь відмовитися від гостьової квоти квитків на матч-відповідь у Греції.

Пізніше Волошин опублікував ще одну сторіс, у якій звинуватив поляків у різкій зміні ставлення до українців та спрогнозував економічні проблеми для країни.

Сторіс Олександра Волошина / Фото скриншот з інстаграму блогера

Сам поєдинок видався для киян вкрай важким та емоційним. Початок матчу був за Динамо, вже на 4-й хвилині зустрічі півзахисник Володимир Бражко відкрив рахунок. Проте згодом греки скористалися помилками киян і вийшли вперед.

Надію на камбек Динамо подарував Джастін Лонвейк, який вийшов на заміну і на 78-й хвилині скоротив відставання біло-синіх. Нападник Матвій Пономаренко мав два стовідсоткові шанси врятувати гру. Спершу суперників неймовірним сейвом витягнув досвідчений голкіпер ПАОКа Їржі Павленка, а вже за мить після чергового удару Пономаренка м'яч потрапив у стійку воріт.