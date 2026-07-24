Первый матч, который номинально считался домашним для Динамо и проходил в Польше, завершился поражением киевлян со счетом 2:3. Ответный матч состоится 30 июля, сообщает 24 Канал.

Александр Волошин посетил матч Динамо – ПАОК

Украинский блогер Александр Волошин, известный громкими скандалами, выездом за пределы Украины и браком с певицей Анной Тринчер, оказался в центре внимания во время футбольного матча Динамо против ПАОКа.

Волошин регулярно посещает матчи украинских команд и сборной в Польше и, по стечению обстоятельств, приносит им неудачу, ведь команды обычно проигрывают.

На этот раз блогер заявил в своих инстаграм-сторисах, что во время матча столкнулся с действиями польских правоохранителей и охраны стадиона. По его словам, ему распылили перцовый баллончик в лицо.

Причина таких действий и реакций

Причиной жестких действий польских силовиков стал конфликт на трибунах "Арены Люблин". В конце матча греческие фанаты устроили провокацию, вывесив в своем секторе триколор России.

Украинские болельщики мгновенно отреагировали на появление вражеского флага громким свистом и возмущением. Часть украинских ультрас двинулась в сторону гостевого сектора ПАОКа, чтобы проучить греков и самостоятельно снять тряпку. Чтобы предотвратить массовую драку на стадионе, вмешались стюарды и полиция, которые применили против украинцев слезоточивый газ.

Из-за высокого риска новых провокаций руководство Динамо уже приняло решение заранее отказаться от гостевой квоты билетов на ответный матч в Греции.

Позже Волошин опубликовал еще одну историю, в которой обвинил поляков в резком изменении отношения к украинцам и предсказал экономические проблемы для страны.

Истори Александра Волошина / Фото скриншот из инстаграма блогера

Сам поединок оказался для киевлян крайне тяжелым и эмоциональным. Начало матча осталось за Динамо: уже на 4-й минуте встречи полузащитник Владимир Бражко открыл счет. Однако впоследствии греки воспользовались ошибками киевлян и вышли вперед.

Надежду на камбэк Динамо подарил Джастин Лонвейк, который вышел на замену и на 78-й минуте сократил отставание "бело-синих". Нападающий Матвей Пономаренко имел два стопроцентных шанса спасти игру. Сначала соперников невероятным сейвом спас опытный голкипер ПАОКа Иржи Павленко, а уже через мгновение после очередного удара Пономаренко мяч попал в штангу ворот.