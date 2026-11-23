Футболіст збірної України Олександр Зінченко отримав пропозицію перейти в один із клубів УПЛ. Щоправда, назва цього клубу не розголошується.

Про це розповів футбольний інсайдер Ігор Бурбас. Варто нагадати, що Олександр Зінченко наразі не має чинного контракту з жодним клубом.

Що відомо про можливе повернення Зінченка в Україну

Інсайдер Ігор Бурбас розповів, що гравець збірної України Олександр Зінченко контактував із представником одного з клубів УПЛ. Утім сторонам не вдалось домовитись у фінансовому плані.

Трохи раніше у своїй програмі на ютуб-каналі BurBuzz він намагався з'ясувати, який саме клуб УПЛ це був. За його словами, тільки 2 – 3 клуби УПЛ могли реально сконтактувати з футболістом збірної України.

Це міг бути його рідний Шахтар, вихованцем якого Зінченко є та який реально міг задовольнити фінансові апетити гравця. Це могло бути Полісся, адже Олександр є уродженцем Житомирської області, і для поліщуків це був би непоганий піар-хід.

Серед більш-менш реальних претендентів – Динамо, але, з огляду на останні трансфери, в київському клубі точно не виконали б фінансові умови гравця. Також це міг бути Харків, у якого з грошима ніби усе гаразд.

Чим зараз займається Олександр Зінченко

Наразі Олександр Зінченко не має чинного контракту з жодним із клубів. Він відновлюється від травми хрестоподібних зв'язок, якої зазнав ще на початку 2026 року в Аяксі. Його угода з амстердамським клубом завершилась улітку, тож із того часу гравець збірної України перебуває в статусі вільного агента.

Хоча нещодавно Аякс дозволив йому тренуватись із гравцями нідерландського клубу. Тож можна зробити висновок, що Зінченко перебуває в Амстердамі. Раніше була інформація, що Олександром зацікавився іспанський футбольний клуб Гетафе.