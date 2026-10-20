Зінченко тренуватиметься з основною групою футболістів Аякса. Про це публічно повідомило нідерландське видання Telegraaf.nl.

Який варіант має Зінченко

Йдеться про те, що уже у вівторок, 20 жовтня, колишній футболіст цієї команди має бути на клубній базі.

За інформацією нідерландських журналістів, керівництво амстердамського клубу саме запропонувало такий варіант розвитку подій.

Зараз він на фінальній стадії реабілітації і незабаром має приєднатися до групових тренувань. Сьогодні він має з’явитися на клубній базі "Де Тукомст",

– йдеться у повідомленні.

Водночас джерело додає, що наразі про новий контракт українця з Аяксом не йдеться.

Як раніше склались стосунки Зінченка та Аякса

Зазначимо, що Олександр підписав орендну угоду з Аяксом у лютому 2026 року, яка тривала до завершення клубного сезону.

У матчі чемпіонату Нідерландів проти Фортуни Сіттард Олександр уже на шостій хвилині зазнав розриву передньої хрестоподібної зв’язки коліна. Влітку сплив контракт футболіста з Арсеналом, а також оренда в Аяксі.

У вересні з'являлася інформація, що український 30-річний захисник потрапив у сферу інтересів Хетафе. Щоправда, згодом підписання контракту з клубом із передмістя Мадрида так і не відбулось.