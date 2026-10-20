Зинченко будет тренироваться с основной группой футболистов Аякса. Об этом сообщило нидерландское издание Telegraaf.nl.

Какой вариант есть у Зинченко

Речь идет о том, что уже во вторник, 20 октября, бывший футболист этой команды должен появиться на клубной базе.

По информации нидерландских журналистов, руководство амстердамского клуба само предложило такой вариант развития событий.

Сейчас он находится на заключительной стадии реабилитации и вскоре должен присоединиться к групповым тренировкам. Сегодня он должен появиться на клубной базе "Де Тукомст",

– говорится в сообщении.

В то же время источник добавляет, что пока речь о новом контракте украинца с Аяксом не идет.

Как ранее складывались отношения Зинченко и Аякса

Отметим, что Александр подписал договор аренды с Аяксом в феврале 2026 года, который действовал до окончания клубного сезона.

В матче чемпионата Нидерландов против Фортуны Ситтард Александр уже на шестой минуте получил разрыв передней крестообразной связки колена. Летом истек контракт футболиста с Арсеналом, а также аренда в "Аяксе".

В сентябре появлялась информация, что 30-летний украинский защитник попал в сферу интересов Хетафе. Правда, впоследствии подписание контракта с клубом из пригорода Мадрида так и не состоялось.