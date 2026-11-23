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Об этом рассказал футбольный инсайдер Игорь Бурбас. Стоит напомнить, что у Александра Зинченко в настоящее время нет действующего контракта ни с одним клубом.

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Что известно о возможном возвращении Зинченко в Украину

Инсайдер Игорь Бурбас рассказал, что игрок сборной Украины Александр Зинченко контактировал с представителем одного из клубов УПЛ. Однако сторонам не удалось договориться по финансовым вопросам.

Чуть ранее в своей программе на YouTube-канале BurBuzz он пытался выяснить, какой именно клуб УПЛ это был. По его словам, только 2–3 клуба УПЛ могли реально связаться с футболистом сборной Украины.

Это мог быть его родной Шахтер, воспитанником которого является Зинченко и который реально мог удовлетворить финансовые аппетиты игрока. Это могло быть Полесье, ведь Александр – уроженец Житомирской области, и для жителей Полесья это был бы неплохой пиар-ход.

Среди более-менее реальных претендентов – Динамо, но, учитывая последние трансферы, в киевском клубе точно не выполнили бы финансовые условия игрока. Также это мог быть Харьков, у которого с деньгами вроде бы все в порядке.

Чем сейчас занимается Александр Зинченко

На данный момент у Александра Зинченко нет действующего контракта ни с одним из клубов. Он восстанавливается после травмы крестообразных связок, полученной еще в начале 2026 года в Аяксе. Его контракт с амстердамским клубом истек летом, поэтому с тех пор игрок сборной Украины находится в статусе свободного агента.

Хотя недавно Аякс разрешил ему тренироваться с игроками нидерландского клуба. Таким образом, можно сделать вывод, что Зинченко находится в Амстердаме. Ранее появлялась информация, что Александром заинтересовался испанский футбольный клуб Хетафе.