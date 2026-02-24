Укр Рус
24 лютого, 20:54
"У нього більше нічого немає": Сабо розніс Зінченка і засумнівався, чи той потрібен збірній

Микола Брежицький
Основні тези
  • Йожеф Сабо критикує роль Олександра Зінченка у збірній України, вважаючи його не ключовим гравцем.
  • Зінченко отримав серйозну травму коліна, що вимагає операції та тривалого відновлення, через що сезон-2025/26 для нього завершено.

Йожеф Сабо жорстко висловився про роль Олександра Зінченка у збірній України. Екстренер заявив, що не вважає гравця незамінним і поставив під сумнів його користь для національної команди.

Колишній наставник київського Динамо та збірної України різко оцінив гру одного з лідерів "синьо-жовтих". У коментарі 24 Каналу фахівець розповів, що футболіст Аякса не має достатнього набору якостей, аби бути ключовою фігурою в команді.

Що сказав Сабо про Зінченка?

За словами легенди Динамо, Олександр Зінченко не є тим виконавцем, який визначає гру у команді Реброва.

Зінченко не той футболіст, без якого неможливо уявити збірну. Він не вміє грати у відборі. Він в Арсеналі себе показав на простих м’ячах, коротко віддати пас – більше нічого в нього немає. Я не думаю, що він міг би допомогти збірній України, 
– заявив Сабо.

Травма Зінченка

Захисник отримав серйозне пошкодження коліна у матчі проти Фортуна Сіттард – це сталося вже через кілька хвилин після початку гри. Зінченка одразу замінили, а обстеження підтвердило: потрібна операція і тривале відновлення.

За даними The Sun, відновлення триватиме приблизно 6-7 місяців, тому сезон-2025/26 для українця завершено.

Особливо болісно, що це був домашній дебют за Аякс – фактично вся його нова сторінка кар’єри обірвалася за лічені хвилини.

Загальна травматичність гравця

  • Травми переслідували Зінченка ще під час англійського етапу кар'єри. Футболісту довелося пропускати значні відрізки як у складі Арсеналу, так і у Ноттінгемі.
  • Через травми Олександр пропустив левову частку осінніх матчів збірної, зігравши лише у невдалих поєдинках з Францією (0:2) та Азербайджаном (1:1).
  • Контракт Зінченка з Аяксом розрахований до кінця нинішнього сезону.