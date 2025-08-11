Наставник Фенербахче поклав око на одного з українських легіонерів в АПЛ. Турецький клуб вже вступив у переговори із англійцями.

Український футболіст Олександр Зінченко близький до відходу з Арсеналу. Через брак ігрової практики лівий захисник близьки до переїзду навіть у чемпіонат Туреччини, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Серджана Хамзаоглу.

До теми Експертка пояснила, чому подружжя Зінченків продає свій ресторан

Де може опинитися Зінченко?

В послугах 28-річного гравця зацікавлений стамбульський Фенербахче. Зазначається, що представники "канарок" вже навіть провели зустріч зі спортивним директором Арсеналу Андреа Бертою.

На ній обговорювали умови щодо потенційного трансферу Зінченка. Лондонці хочуть заробити близько 15 мільйонів євро, але готові піти на поступки, якщо турки домовляться із самим футболістом.

При цьому зазначається, що ініціатором трансферу Олександра є сам наставник Фенербахче Жозе Моуріньо. Португалець планує використовувати українця в центрі поля, а не на фланзі захисту, як це робили в Манчестер Сіті та Арсеналі.

Читайте також Англійський клуб зацікавився Зінченком: Арсенал виставив ціну на футболіста

Нагадаємо, що Зінченко чотири рази вигравав АПЛ з МанСіті, а у 2022 році за 35 мільйонів перейшов до Арсеналу. В Лондоні гравець тричі ставав віцечемпіоном Англії та відіграв 91 матч.

У них українець забив три голи та віддав 5 асистів. Контракт із "канонірами" чинний до кінця сезону 2025-2026. Раніше повідомлялось, що Арсенал готовий безкоштовно відпустити Зінченка в Серію А.