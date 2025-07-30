Олександр Зінченко, ймовірно, покине Арсенал влітку 2025 року. "Каноніри" готові продати лідера збірної України, якщо отримає вигідну пропозицію.

Один з англійських клубів контактував з Арсеналом щодо трансферу Зінченка влітку цього року. Лондонці виставили цінник на українського футболіста, повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста Бена Джейкобса.

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Скільки Арсенал хоче за Зінченка?

За наявною інформацією, Фулхем на початку червня зв'язався з Арсеналом щодо трансферу Олександра Зінченка. "Дачники" почали перемовини з "канонірами" та навіть зробили спробу підписати лідера збірної України.

Тепер Фулхем планує зробити нову пропозицію Арсеналу стосовно переходу Олександра Зінченка. "Каноніри" відпустять українського футболіста за однієї умови.

Лондонці виставили цінник на лідера збірної України. Арсенал готовий попрощатись з Зінченком за 17 мільйонів євро.

До слова. Олександр Зінченко перейшов з Манчестер Сіті в Арсенал влітку 2022 року. Український захисник обійшовся "канонірам" у 35 мільйонів євро.

Минулого сезону Олександр Зінченко зіграв за Арсенал у 23 матчах в офіційних турнірах. За цей час український захисник "канонірів" забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомляли про те, що Олександр Зінченко назвав ідеальну футбольну команду в історії. Лідер збірної України включив до складу чимало легендарних футболістів.