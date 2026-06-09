Зінченко шкодує про публічну підтримку однієї країни під час війни

Футболіст збірної України Олександр Зінченко наразі перебуває у пошуках варіантів продовження клубної кар'єри, водночас відновлюючись від важкої травми. Гравець пригадав епізод з 2023 року, який вважає своєю помилкою.

Після нападу ХАМАСу на Ізраїль Олександр публічно підтримав ізраїльтян у своїх соціальних мережах. Тепер він думає, що варто було змінити зміст меседжу, розповів Зінченко в інтерв'ю ютуб-проєкту "Бомбардир".

Дивіться також Зінченко та Маліновський можуть стати гравцями Трабзонспора

Що розповів Зінченко про свій пост на підтримку Ізраїлю?

Про свою реакцію на початок війни на Близькому Сході Зінченко говорить, що "вляпався по самі вуха". Тоді він на тлі відео жахіть, які вчиняли бойовики ХАМАС проти ізраїльського населення, перепостив зображення з написом "I stand with Israel" – "Я підтримую Ізраїль".

Олександр зізнається, що не розбирався детально в історії протистояння у Газі і йому просто "було шкода людей, шкода дітей, які страждали від цього насильства". Помилкою було обрати саме такий меседж замість чогось на кшталт "Stop war", оскільки після цього, за словами футболіста, представники арабського світу піддали його цькуванню, погрозам та кенселінгу.

Після цієї історії Зінченко більше не відкриває дірект у своєму профілі в інстаграмі, бо там досі пишуть негатив на його адресу. Він нагадав, що сторіс на підтримку Ізраїлю висів на його сторінці лише 20 хвилин, після чого його довелося видалити.

Де гратиме Зінченко наступного сезону?

Після завершення дії піврічного контракту з Аяксом Олександр Зінченко залишився без клубу. На тлі приїзду гравця до України з'явилися чутки, що він може повернутися на рідну Житомирщину і продовжити кар'єру в УПЛ – у складі Полісся.

Проте інсайдери заперечили співпрацю футболіста збірної України з бронзовим призером чемпіонату України. Серед претендентів на Олександра називають також турецькі клуби.