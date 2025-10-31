Лідер збірної України може пропустити важливі матчі за ЧС-2026: невтішний прогноз лікаря

У суботу, 1 листопада, стартує 10-й тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/2026. В одному із суботніх поєдинків Ноттінгем Форест прийме Манчестер Юнайтед.

Напередодні матчу новий головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч розповів про кадрові проблеми перед грою з МЮ. Стало відомо, чи зможе наставник розраховувати на українського лівого захисника Олександра Усика, передає 24 Канал із посиланням на Nottinghamshire Live.

Що відомо про травму Зінченка?

На жаль, Зінченко продовжує перебувати у лазареті "червоно-білих". Відновлення Олександра затягується, він вибув на більший термін, аніж очікувалось.

Зінченко, на жаль, зараз не входить до складу, і він буде відсутній трохи довше, ніж ми очікували,

– заявив Шон Дайч.

Нагадаємо, що Зінченко отримав травму у матчі основного раунду Ліги Європи проти Порту. Олександр провів лише один тайм та був знятий із гри. Навіть без українця Ноттінгем здобув домашню перемогу з рахунком 2:0.

До слова. 21 жовтня 2025 року Шон Дайч очолив Ноттінгем. На чолі команди провів вже два матчі, у яких "лісники" здобули одну перемогу та зазнали однієї поразки.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк у своєму телеграм-каналі прокоментував травму Зінченка на тлі майбутніх вирішальних матчів збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026. У листопаді команда Сергія Реброва зіграє проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).

Бабелюк вважає, що збірна не буде вчергове повторюватись із приїздом чи викликом у розташування неготових футболістів із надією, що вони зіграють, хоча в одному із поєдинків.

Зважаючи на травму привідного м'яза, яка дуже схожа на рецидив, адже Олександр тільки-но відновився від попередньої травми, може викинути гравця з гри на 4 – 6 тижнів, що зробить дуже накладним потенційні виступи за збірну у листопаді. Поки не розуміємо ступеня травми, чи задіяне там сухожилля та який план відновлення обрано, але якщо Дайч каже, що там все на довго, то будемо поки покладатися на його слова,

– написав спортивний лікар.

Пригадаємо, що Зінченко пропустив попередній збір української збірної через м'язову травму. Загалом за спиною Олександра 75 ігор за збірну України (12 голів та 7 асистів).

