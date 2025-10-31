Лидер сборной Украины может пропустить важные матчи за ЧМ-2026: неутешительный прогноз врача
- Александр Зинченко остается в лазарете Ноттингем Форест из-за травмы, полученной в матче Лиги Европы.
- Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прогнозирует, что травма усложнит его участие в будущих матчах сборной Украины.
В субботу, 1 ноября, стартует 10-й тур Английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. В одном из субботних поединков Ноттингем Форест примет Манчестер Юнайтед.
Накануне матча новый главный тренер Ноттингем Форест Шон Дайч рассказал о кадровых проблемах перед игрой с МЮ. Стало известно, сможет ли наставник рассчитывать на украинского левого защитника Александра Усика, передает 24 Канал со ссылкой на Nottinghamshire Live.
Что известно о травме Зинченко?
К сожалению, Зинченко продолжает находиться в лазарете "красно-белых". Восстановление Александра затягивается, он выбыл на больший срок, чем ожидалось.
Зинченко, к сожалению, сейчас не входит в состав, и он будет отсутствовать немного дольше, чем мы ожидали,
– заявил Шон Дайч.
Напомним, что Зинченко получил травму в матче основного раунда Лиги Европы против Порту. Александр провел лишь один тайм и был снят с игры. Даже без украинца Ноттингем одержал домашнюю победу со счетом 2:0.
К слову. 21 октября 2025 года Шон Дайч возглавил Ноттингем. Во главе команды провел уже два матча, в которых "лесники" одержали одну победу и потерпели одно поражение.
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк в своем телеграм-канале прокомментировал травму Зинченко на фоне предстоящих решающих матчей сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026. В ноябре команда Сергея Реброва сыграет против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).
Бабелюк считает, что сборная не будет в очередной раз повторяться с приездом или вызовом в расположение неготовых футболистов с надеждой, что они сыграют, хотя в одном из поединков.
Учитывая травму приводящей мышцы, которая очень похожа на рецидив, ведь Александр только восстановился от предыдущей травмы, может выбросить игрока из игры на 4 – 6 недель, что сделает очень накладным потенциальные выступления за сборную в ноябре. Пока не понимаем степени травмы, задействовано ли там сухожилия и какой план восстановления выбран, но если Дайч говорит, что там все на долго, то будем пока полагаться на его слова,
– написал спортивный врач.
Вспомним, что Зинченко пропустил предыдущий сбор украинской сборной из-за мышечной травмы. Всего за спиной Александра 75 игр за сборную Украины (12 голов и 7 ассистов).
Ситуация Украины в отборе на ЧМ-2026?
После четырех туров команда Сергея Реброва занимает второе место в группе "D", набрав 7 баллов.
Лидером квартета прогнозируемо является сборная Франции, у которой 10 набранных очков.
Ближайшим преследователем "сине-желтых" является Исландия (4 пункта), а группу замыкает с одним баллом Азербайджан.
Если в выездной игре против Франции подопечным Реброва не будет чего ловить, то судьба второго места квартета определится в очном матче Украины против Исландии в 6-м туре отбора.
Следует добавить, что в первом поединке Украина переиграла Исландию со счетом 5:3.