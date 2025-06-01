Три європейські клуби зацікавились Зінченком: в одному з них грає росіянин

Олександр Зінченко у сезоні 2024/2025 втратив довіру Мікеля Артети та випав з обойми Арсенала. Тому, ймовірно, український захисник покине "канонірів" влітку цього року.

Лондонці отримав гідну пропозицію, щоб продати лідера збірної України. Одразу три європейські клуби претендують на Олександра Зінченка, повідомляє 24 канал із посиланням на NowArsenal.

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Кого зацікавив Зінченко

Арсенал отримав пропозицію у 30 мільйонів євро за Олександра Зінченка. Тому "каноніри" готові відпустити українського футболіста.

Зінченко може залишитись в Англії, перейшовши у Ньюкасл Юнайтед. На Олександра також претендує мюнхенська Баварія та французьке Монако, у якому виступає росіянин Алєксандр Головін.

До слова. Олександр Зінченко перейшов у Арсенал з Манчестер Сіті у 2022 році. "Каноніри" заплатили за українського захисника 35 мільйонів євро.

У сезоні 2024/2025 Олександр Зінченко зіграв у 23 матчах за Арсенал в усіх турнірах. За цей час українский захисник забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.