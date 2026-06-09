Зінченко розповів, як після Шахтаря був змушений жити в гаражі у Москві

Олександр Зінченко приголомшив відвертою історією про своє життя після відходу з Шахтаря. Майбутня зірка українського футболу певний час жила просто в гаражі у Москві.

Після розриву з донецьким Шахтарем у 2014 році кар'єра нинішнього лідера збірної України могла піти зовсім іншим шляхом. У непростий період футболіст залишився без команди та змушений був шукати можливість продовжити футбольний шлях, розповів Зінченко в інтерв’ю ютуб-каналу "Бомбардир".

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Як Зінченко виживав у Росії?

Український футболіст згадав непрості часи після відходу з академії Шахтаря. Тоді Зінченко опинився у Москві і зіштовхнувся з важкими побутовими умовами. За його словами, він тоді не до кінця усвідомлював усі наслідки свого рішення та подій, які відбувалися навколо.

Я жив у гаражі. Реально в гаражі. У мене було ліжко, туалет, душ. У гаражі в лісі. Бігав у цьому лісі кожного дня, щоб підтримувати фізичну форму. Я рік просто по вулицях, по лісу, по аматорських турнірах підтримував форму,

– додав гравець.

Шлях на вершину європейського футболу

Нагадаємо, що влітку 2014 року Олександр залишив систему Шахтаря. Після цього він певний час перебував без клубу, а вже на початку 2015 року підписав контракт з російською Уфою, звідки згодом зробив стрімкий крок до європейського футболу.

Згодом кар'єра українця різко пішла вгору: трансфер до Манчестер Сіті, чемпіонські титули в Англії та статус одного з найвідоміших українських футболістів сучасності.

Зараз Олександр Зінченко відновлюється від важкої травми, яку отримав на старті своєї кар'єри в Аяксі.