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Sport News 24 Футбол Українці запалюють закордоном: Зубков та Коваленко забили по м'ячу за свої клуби
25 квітня, 11:49
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Українці запалюють закордоном: Зубков та Коваленко забили по м'ячу за свої клуби

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Олександр Зубков забив вирішальний гол за Трабзонспор у півфіналі Кубка Туреччини проти Гезтепе, завершивши матч з рахунком 2:0.
  • Віктор Коваленко забив гол за Емполі у другому півфінальному матчі Кубка Італії проти Болоньї, зрівнявши рахунок до 1:1 у першому таймі.

Українські футболісти відзначилися забими м'ячами закордоном. Олександр Зубков та Віктор Коваленко продемострували блискучу гру за свої команди.

У середу, 24 квітня, Трабзонспор та Емполі провели свої кубкові матчі. Українці також взяли участь у протистояннях своїх команд, пише 24 канал.

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Гол Зубкова

Трабзонспор зустрівся з Гезтепе у півфіналі Кубка Туреччини. Усі троє українців вийшли у стартовому складі команди і клуб здобув перемогу з рахунком 2:0.

Олександр Зубков допоміг Трабзонспору подвоїти рахунок і забити вирішальний гол. 

Гол Зубкова: дивіться відео

Результативні дії Коваленка

Емполі зіграв проти Болоньї у другому півфінальному матчі Кубка Італії. Перший матч команда Коваленка програла 0:3, а у другому програла 2:1.

На друге протистояння Віктор вийшов у стартовому складі та забив гол у першому таймі. Українець добив м'яч у пусті ворота та зробив рахунок рівним – 1:1

Відео голу Коваленка

 