Зубков з асисту Сікана забив дебютний гол за Трабзонспор: відео ефектного взяття воріт

У суботу, 8 березня, відбувся 27-й тур Суперліги Туреччини сезону-2024/2025. В одному з матчів Трабзонспор зустрічався з Хатайспором.

"Чорноморські шторми" поступались по ходу зустріч. Зрівняти рахунок у поєдинку допомогли українські гравці Олександр Зубков та Данило Сікан, повідомляє 24 канал.

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Як Зубков забив Хатайспору

За декілька хвилин до кінця першого тайму Олександр Зубков зумів відзначитись забитим м'ячем у ворота Хайтайспора. Результативну передачу віддав інший український гравець Данило Сікан.

Сікан пройшов по флангу та подав на Зубкова. Олександр пробив, але голкіпер суперників відбив удар. Все ж на добиванні український вінгер зумів відправити м'яч у ворота Хатайспора.

Відео голу Олександра Зубкова:

У поточній кампанії Олександр Зубков зіграв у п'яти матчах за Трабзонспор та віддав 1 асист. Забитий м'яч у ворота Хатайспора став дебютним для українця у складі "чорноморських штормів".