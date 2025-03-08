Зубков з асисту Сікана забив дебютний гол за Трабзонспор: відео ефектного взяття воріт
- Олександр Зубков забив дебютний гол за "Трабзонспор" у матчі проти "Хатайспору" завдяки асисту Данила Сікана.
- Зубков зіграв у п'яти матчах за "Трабзонспор" у поточному сезоні, відзначившись одним голом та одним асистом.
У суботу, 8 березня, відбувся 27-й тур Суперліги Туреччини сезону-2024/2025. В одному з матчів Трабзонспор зустрічався з Хатайспором.
"Чорноморські шторми" поступались по ходу зустріч. Зрівняти рахунок у поєдинку допомогли українські гравці Олександр Зубков та Данило Сікан, повідомляє 24 канал.
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Як Зубков забив Хатайспору
За декілька хвилин до кінця першого тайму Олександр Зубков зумів відзначитись забитим м'ячем у ворота Хайтайспора. Результативну передачу віддав інший український гравець Данило Сікан.
Сікан пройшов по флангу та подав на Зубкова. Олександр пробив, але голкіпер суперників відбив удар. Все ж на добиванні український вінгер зумів відправити м'яч у ворота Хатайспора.
Відео голу Олександра Зубкова:
У поточній кампанії Олександр Зубков зіграв у п'яти матчах за Трабзонспор та віддав 1 асист. Забитий м'яч у ворота Хатайспора став дебютним для українця у складі "чорноморських штормів".