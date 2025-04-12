У Києві затримали ексгравця Динамо Алієва: футболіст пояснив інцидент

Колишня зірка Динамо Олександр Алієв у Києві був затриманий працівниками патрульної поліції. Ексфутболіст оперативно прокоментував скандальну ситуацію.

У мережі з'явилося відео із затриманням колишнього півзахисника Динамо та збірної України Олександра Алієва. Скандальний інцидент трапився у центрі Києва, пише 24 Канал з посиланням на dtp.kiev.ua.

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Алієв у наручниках, а його супутниця на капоті машини

На відео видно, як співробітники патрульної поліції одягають ексзірці "біло-синіх" наручники. Деякі ЗМІ повідомили, що водій Мерседеса (Гелендваген) був напідпитку.

Разом з ексфутболістом була затримана білява жінка. На відео вона влаштувала справжнє шоу, залізши на патрульну машину.

Після інциденту Алієв одразу вийшов на зв'язок. У своєму інстаграмі він заперечив інформацію про нетверезий стан. Також 40-річний футболіст медіакоманди Ігніс повідомив, що конфлікт з поліцією вдалося владнати.

Відео інциденту з Алієвим та його коментар

Нагадаємо, що напередодні Олександр Алієв та Артем Мілевський зіграли за ветеранів Динамо. На матчі був присутній керівник ГУР України Кирило Буданов. Після поєдинку вони зробили спільне фото.