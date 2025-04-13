Людина абсолютно в адекваті, – Мілевський відреагував на затримання Алієва
- Олександр Алієв був затриманий в Києві через підозру в алкогольному сп'янінні, але Артем Мілевський заперечив це, стверджуючи, що Алієв був тверезим.
- Під час затримання супутниця Алієва протестувала, вилізши на капот поліцейського автомобіля, а сам Алієв заперечив інформацію про свій нетверезий стан у відео.
Колишній хавбек Динамо та збірної України Олександр Алієв опинився в центрі скандального інциденту із затриманням. Його друг Артем Мілевський прокоментував резонансну подію.
У суботу, 12 квітня, у Солом'янському районі Києва правоохоронці затримали Олександра Алієва. Співробітники патрульної поліції склали протокол, в якому зазначили ознаки алкогольного сп'яніння в ексзірки Динамо, пише 24 Канал.
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Мілевський не помітив ознак сп'яніння в Алієва
По гарячих слідах інцидент прокоментував Артем Мілевський. У своєму телеграм-каналі він заступився за друга. На думку Мілевського, Алієв не був п'яним.
"Де там помітно, що він п'яний?
Подивіться відео, людина абсолютно в адекваті", – сказав Мілевський.
Нагадаємо, що під час затримання співробітники патрульної поліції одягли Алієву наручники. Супутниця ексфутболіста, яка перебувала разом з ним в машині, влаштувала на вулиці справжнє шоу. Вона вилізла на капот поліцейського автомобіля, протестуючи проти затримання.
Алієв оперативно відреагував на інцидент та записав відео. Він розповів, що конфлікт з поліцією вдалося владнати. Крім того, 40-річний ексфутболіст заперечив інформацію про свій нетверезий стан.
До слова, напередодні Алієв та Мілевський зіграли матч за ветеранів Динамо. На поєдинку у спортивному залі був присутній керівник ГУР України Кирило Буданов, який сфотографувався з відомими ексфутболістами.