Людина абсолютно в адекваті, – Мілевський відреагував на затримання Алієва

Колишній хавбек Динамо та збірної України Олександр Алієв опинився в центрі скандального інциденту із затриманням. Його друг Артем Мілевський прокоментував резонансну подію.

У суботу, 12 квітня, у Солом'янському районі Києва правоохоронці затримали Олександра Алієва. Співробітники патрульної поліції склали протокол, в якому зазначили ознаки алкогольного сп'яніння в ексзірки Динамо, пише 24 Канал.

До теми Агресивно поводився та був п'яним: у поліції розповіли деталі затримання Олександра Алієва

Мілевський не помітив ознак сп'яніння в Алієва

По гарячих слідах інцидент прокоментував Артем Мілевський. У своєму телеграм-каналі він заступився за друга. На думку Мілевського, Алієв не був п'яним.

"Де там помітно, що він п'яний?

Подивіться відео, людина абсолютно в адекваті", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, що під час затримання співробітники патрульної поліції одягли Алієву наручники. Супутниця ексфутболіста, яка перебувала разом з ним в машині, влаштувала на вулиці справжнє шоу. Вона вилізла на капот поліцейського автомобіля, протестуючи проти затримання.

Алієв оперативно відреагував на інцидент та записав відео. Він розповів, що конфлікт з поліцією вдалося владнати. Крім того, 40-річний ексфутболіст заперечив інформацію про свій нетверезий стан.

До слова, напередодні Алієв та Мілевський зіграли матч за ветеранів Динамо. На поєдинку у спортивному залі був присутній керівник ГУР України Кирило Буданов, який сфотографувався з відомими ексфутболістами.