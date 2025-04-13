В субботу, 12 апреля, в Соломенском районе Киева правоохранители задержали Александра Алиева. Сотрудники патрульной полиции составили протокол, в котором отметили признаки алкогольного опьянения у экс-звезды Динамо, пишет 24 Канал.

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Милевский не заметил признаков опьянения у Алиева

По горячим следам произошедший инцидент прокомментировал Артем Милевский. В своем телеграм-канале он вступился за друга. По мнению Милевского, Алиев не был пьяным.

"Где там заметно, что он пьян?

Посмотрите видео, человек абсолютно в адеквате", – сказал Милевский.

Напомним, что во время задержания сотрудники патрульной полиции надели Алиеву наручники. Спутница экс-футболиста, которая находилась вместе с ним в машине, устроила на улице настоящее шоу. Она вылезла на капот полицейского автомобиля, протестуя против задержания.

Алиев оперативно отреагировал на инцидент и записал видео. Он рассказал, что конфликт с полицией удалось уладить. Кроме того, 40-летний экс-футболист опроверг информацию о своем нетрезвом состоянии.

К слову, накануне Алиев и Милевский сыграли матч за ветеранов Динамо. На поединке в спортивном зале присутствовал руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов, который сфотографировался с известными экс-футболистами.