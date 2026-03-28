Олександра Меркушина випередила сестру і стала чемпіонкою України з біатлону

У суботу, 28 березня, в Буковелі відбулася жіноча спринтерська гонка в межах чемпіонату України з біатлону. Перемогу здобула 21-річна біатлоністка Олександра Меркушина, яка стала найкращою у спринті на весняній першості 2026 року.

Олександра відпрацювала безпомилково, закривши всі 10 мішеней, і показала найкращий результат на фініші. Вона випередила свою старшу сестру Анастасію Меркушину, яка мала коло штрафу, на 16,7 секунди, повідомляє сайт Біатлону України.

Які інші результати були на змаганнях у жіночому спринті?

Замкнула трійку призерок, допустивши два промахи, представниця Сумщини Анна Кривонос. Натомість Валерія Шейгас зі столиці залишилася без нагороди.

Чемпіонат України 2026. Жінки, спринт

Олександра Меркушина (Закарпатська область, 0) 21:58,4 Анастасія Меркушина (Закарпатська область, 1) +16,7 Анна Кривонос (Сумська область, 2) +51,8 Валерія Шейгас (м. Київ, 1) +1:10,1 Дарина Чалик (Чернігівська область, 4) +1:12,7 Лілія Стебліна (м. Київ, 2) +1:47,5 Любов Кип'яченкова (Харківська область, 2) +2:15,8 Ірина Тарасюк (Тернопільська область, 0) +2:17,9 Поліна Пуцко (Сумська область, 1) +2:22,3 Ірина Шевченко (м. Київ, 2) +2:32,2

Результати жіночого спринту на чемпонаті України з біатлону

Олександра Меркушина втретє поспіль стає чемпіонкою України: у 2025 році вона здобула перемогу у фіналі суперспринту, а в грудні 2023 року виграла гонку переслідування.

