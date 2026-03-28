Александра Меркушина опередила сестру и стала чемпионкой Украины по биатлону

В субботу, 28 марта, в Буковеле состоялась женская спринтерская гонка в рамках чемпионата Украины по биатлону. Победу одержала 21-летняя биатлонистка Александра Меркушина, которая стала лучшей в спринте на весеннем первенстве 2026 года.

Александра отработала безошибочно, закрыв все 10 мишеней, и показала лучший результат на финише. Она опередила свою старшую сестру Анастасию Меркушину, которая имела круг штрафа, на 16,7 секунды, сообщает сайт Биатлона Украины.

Смотрите также Календарь и расписание гонок биатлонного сезона 2025/2026

Какие другие результаты были на соревнованиях в женском спринте?

Замкнула тройку призерок, допустив два промаха, представительница Сумщины Анна Кривонос. Зато Валерия Шейгас из столицы осталась без награды.

Чемпионат Украины 2026. Женщины, спринт

Александра Меркушина (Закарпатская область, 0) 21:58,4 Анастасия Меркушина (Закарпатская область, 1) +16,7 Анна Кривонос (Сумская область, 2) +51,8 Валерия Шейгас (г. Киев, 1) +1:10,1 Дарья Чалык (Черниговская область, 4) +1:12,7 Лилия Стеблина (г. Киев, 2) +1:47,5 Любовь Кипяченкова (Харьковская область, 2) +2:15,8 Ирина Тарасюк (Тернопольская область, 0) +2:17,9 Полина Пуцко (Сумская область, 1) +2:22,3 Ирина Шевченко (г. Киев, 2) +2:32,2

Результаты женского спринта на чемпионате Украины по биатлону / Фото Суспільне Спорт

Александра Меркушина в третий раз подряд становится чемпионкой Украины: в 2025 году она одержала победу в финале суперспринта, а в декабре 2023 года выиграла гонку преследования.

