Динамо звільнило Шовковського із посади головного тренера

Київське Динамо 27 листопада зазнало чергової поразки у поточному сезоні 2025 – 2026. Фіаско від кіпрської Омонії стало останньою краплею у терпінні президента киян Ігоря Суркіса.

Омонія переграла киян із "сухим" рахунком 2:0 та завдав киянам четвертої поразки в останніх п'яти матчах. Після програного поєдинку Ліги конференцій у київському клубі повідомили про звільнення Олександра Шовковського, передає 24 Канал.

Хто буде тренером Динамо замість Шовковського?

Динамо виступило із короткою офіційною заявою щодо прощання із Шовковським.