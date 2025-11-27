Динамо уволило Шовковского с должности главного тренера

Киевское Динамо 27 ноября потерпело очередное поражение в текущем сезоне 2025 –2026. Фиаско от кипрской Омонии стало последней каплей в терпении президента киевлян Игоря Суркиса.

Омония обыграла киевлян с "сухим" счетом 2:0 и нанес киевлянам четвертое поражение в последних пяти матчах. После проигранного поединка Лиги конференций в киевском клубе сообщили об уходе Александра Шовковского, передает 24 Канал.

Смотрите также Фанаты Омонии провокационно вывесили флаги России и СССР во время матча против Динамо

Кто будет тренером Динамо вместо Шовковского?

Динамо выступило с кратким официальным заявлением о прощании с Шовковским.

Тренерский штаб команды освобожден от исполнения обязанностей,

– говорится в заявлении киевлян.

Наставник юношеской команды Динамо U-19 Игорь Костюк будет исполнять обязанности главного тренера "бело-синих". Именно он будет готовить коллектив к ближайшему матчу против дебютанта УПЛ Полтавы. Поединок состоится 1 декабря.

Отметим, что поражение от Омонии стало для Динамо уже третьим в четырех турах основного раунда Лиги конференций 2025-2026. Это усложняет шансы киевлян на выход в плей-офф еврокубкового турнира. У чемпиона Украины остается 3 балла и занимает 27 место.

Что известно о работе Шовковского в Динамо?