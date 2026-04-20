"Завершувати кар'єру на підлозі": в Росії звинуватили Усика в боягузтві
- Російський боксер Георгій Дрозд звинуватив Олександра Усика в униканні бою з британцем Мозесом Ітаумою через страх поразки та відсутність фінансової вигоди.
- Дрозд заявив, що можливий гонорар у 100 мільйонів доларів міг би вплинути на рішення Усика, а бій викликав би великий інтерес у вболівальників.
Колишній чемпіон світу у важкій вазі Георгій Дрозд виступив із різкою заявою на адресу українського чемпіона Олександра Усика. Росіянин припустив, що непереможений українець нібито уникає бою з британським проспектом Мозес Ітаума через страх зазнати поразки.
У коментарі російському порталу Дрозд припустив, що Усик міг би погодитися на бій із 21-річним суперником лише за умови значної фінансової вигоди. За його словами, молодий британець становить реальну небезпеку, а ризик завершити кар'єру поразкою може стримувати українського чемпіона.
Що сказав Дрозд про Усика?
За його словами, можливий гонорар у розмірі близько 100 мільйонів доларів міг би вплинути на рішення українця.
Питання в тому, що Ітаума реально небезпечний, тому завершувати приголомшливу кар'єру лежачи на підлозі, напевно, не дуже хочеться. Мозеса це може влаштувати. Чому відмовляється? Я думаю, що він відчуває небезпеку. Можливо, поки що не бачить великої фінансової вигоди в цьому поєдинку,
– зазначив Дрозд.
Водночас він підкреслив, що такий бій без сумніву викликав би великий інтерес у вболівальників і став би однією з найяскравіших подій у світі боксу.
Те, що це був би цікавий поєдинок, – це сто відсотків,
– додав він.
Хто раніше з Росії висловлювався стосовно українських боксерів?
- У своїх нещодавніх інтерв'ю російський боксер Денис Лебедєв зробив низку різких і спірних заяв щодо українських спортсменів. Зокрема, він висловив думку, що колишній чемпіон світу Володимир Кличко нібито критикує Росію з особистої вигоди та під впливом спонсорів.
Подібні коментарі він озвучував і раніше, зокрема на адресу українського боксера Олександра Усика, якого також піддавав критиці, заявляючи, що для нього "знайдеться управа".