"Завершувати кар'єру на підлозі": в Росії звинуватили Усика в боягузтві

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Георгій Дрозд виступив із різкою заявою на адресу українського чемпіона Олександра Усика. Росіянин припустив, що непереможений українець нібито уникає бою з британським проспектом Мозес Ітаума через страх зазнати поразки.

У коментарі російському порталу Дрозд припустив, що Усик міг би погодитися на бій із 21-річним суперником лише за умови значної фінансової вигоди. За його словами, молодий британець становить реальну небезпеку, а ризик завершити кар'єру поразкою може стримувати українського чемпіона.

Що сказав Дрозд про Усика?

За його словами, можливий гонорар у розмірі близько 100 мільйонів доларів міг би вплинути на рішення українця.

Питання в тому, що Ітаума реально небезпечний, тому завершувати приголомшливу кар'єру лежачи на підлозі, напевно, не дуже хочеться. Мозеса це може влаштувати. Чому відмовляється? Я думаю, що він відчуває небезпеку. Можливо, поки що не бачить великої фінансової вигоди в цьому поєдинку,

– зазначив Дрозд.

Водночас він підкреслив, що такий бій без сумніву викликав би великий інтерес у вболівальників і став би однією з найяскравіших подій у світі боксу.

Те, що це був би цікавий поєдинок, – це сто відсотків,

– додав він.

