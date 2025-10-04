Карпати перемогли Олександрію у бойовому матчі зі зрадницьким автоголом
- Карпати перемогли Олександрію з рахунком 0:2 завдяки голам Бруніньйо та автоголу Кампуша.
- Після цієї перемоги Карпати піднялися на 7-ме місце в турнірній таблиці УПЛ-2025/2026 з 11 очками.
Суботню програму 8-го туру УПЛ-2025/2026 4 жовтня відкривав матч між Олександрією та Карпатами. Для команди Владислава Лупашка це була виїзна зустріч.
У попередньому турі Карпати вдома вирвали очки у київського Динамо, розписавши бойову нічию 3:3. "Зелено-білі" позбавили киян першого місця у турнірній таблиці УПЛ, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Розклад матчів 8-го туру чемпіонату України 2025-2026: результати та турнірна таблиця УПЛ
Яким був хід матчу Олександрія – Карпати?
Вже на старті матчу гості зі Львова могли повести у рахунку, але гол не зарахували через офсайд. На жаль, не встигли уболівальники насолодитись футболом, як поєдинок був вимушено призупинений через повітряну тривогу у Кіровоградській області.
Після відбою команди повернулись на футбольне поле. Ця вимушена перерва пішла на користь господарям, які додали в активності. Попри це під завісу першого тайму саме "леви" першими повели у рахунку 0:1. Львівський клуб заробив пенальті, яке реалізував Бруніньйо.
Окрім цього 11-метрового обидві команди мали непогані моменти забити ще.
На 15-хвилинну перерву команда Лупашка пішла мінімально ведучи на табло.
У другому таймі команди зіграли лише 7 хвилин, як матч вдруге був перерваний через тривогу. Згодом гра була відновлена.
Вбивчий момент змарнували Карпати у середині тайму. Спершу Бруніньйо красиво впритул пробив п'ятою – сейв від голкіпера. На добиванні був Ігор Невес, але і його удар був парируваний, але вже фланговим захисником Олександрії Скорком.
Підопічні Лупашка були значно гострішими. Однак і Домчак не засиджувався без роботи.
На 72-й хвилині, здавалось, що Мірошниченко виконав не надто вдалу подачу. Але м'яч від ноги Кампуша залетів у сітку воріт Олександрії. Зрадницький рикошет та автогол захисника – 0:2.
Чим ближче було до закінчення матчу, тим більше браку стало у діях господарів. Олександрія переважно загрожувала володінням Домчака ударами з-за меж штрафного майданчика, які легко забирав до рук молодий голкіпер.
Наприкінці матчу Довгий врятував власні володіння після удару головою від Адамюка.
Фінальний свисток зафіксував виїзну перемогу Карпат над Олександрією.
Олександрія – Карпати 0:2
Голи: Бруніньйо, 43 (п), Кампуш, 72 (авт.)
- Завдяки цій перемозі Карпати набрали вже 11 балів та підійнялись на 7-ме місце у турнірній таблиці УПЛ-2025/2026.
- Олександрія залишилась при своїх 7 очках та посідає 13-ту сходинку.