Суботню програму 8-го туру УПЛ-2025/2026 4 жовтня відкривав матч між Олександрією та Карпатами. Для команди Владислава Лупашка це була виїзна зустріч.

У попередньому турі Карпати вдома вирвали очки у київського Динамо, розписавши бойову нічию 3:3. "Зелено-білі" позбавили киян першого місця у турнірній таблиці УПЛ, повідомляє 24 Канал.

Яким був хід матчу Олександрія – Карпати?

Вже на старті матчу гості зі Львова могли повести у рахунку, але гол не зарахували через офсайд. На жаль, не встигли уболівальники насолодитись футболом, як поєдинок був вимушено призупинений через повітряну тривогу у Кіровоградській області.

Після відбою команди повернулись на футбольне поле. Ця вимушена перерва пішла на користь господарям, які додали в активності. Попри це під завісу першого тайму саме "леви" першими повели у рахунку 0:1. Львівський клуб заробив пенальті, яке реалізував Бруніньйо.

Окрім цього 11-метрового обидві команди мали непогані моменти забити ще.

На 15-хвилинну перерву команда Лупашка пішла мінімально ведучи на табло.

У другому таймі команди зіграли лише 7 хвилин, як матч вдруге був перерваний через тривогу. Згодом гра була відновлена.

Вбивчий момент змарнували Карпати у середині тайму. Спершу Бруніньйо красиво впритул пробив п'ятою – сейв від голкіпера. На добиванні був Ігор Невес, але і його удар був парируваний, але вже фланговим захисником Олександрії Скорком.

Підопічні Лупашка були значно гострішими. Однак і Домчак не засиджувався без роботи.

На 72-й хвилині, здавалось, що Мірошниченко виконав не надто вдалу подачу. Але м'яч від ноги Кампуша залетів у сітку воріт Олександрії. Зрадницький рикошет та автогол захисника – 0:2.

Чим ближче було до закінчення матчу, тим більше браку стало у діях господарів. Олександрія переважно загрожувала володінням Домчака ударами з-за меж штрафного майданчика, які легко забирав до рук молодий голкіпер.

Наприкінці матчу Довгий врятував власні володіння після удару головою від Адамюка.

Фінальний свисток зафіксував виїзну перемогу Карпат над Олександрією.

Олександрія – Карпати 0:2

Голи: Бруніньйо, 43 (п), Кампуш, 72 (авт.)