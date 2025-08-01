Сербські вболівальники відзначились ганебною поведінкою під час єврокубкового матчу. Фанати ображали український клуб по ходу зустрічі, повідомляє 24 канал із посиланням на Telegraf.rs.

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Що скандували фанати Партизана?

Наприкінці першої половини матчу Олександрія – Партизан між футболістами виник конфлікт. Місцеві фанати на трибунах у Белграді почали ганебно викрикувати у бік українського клубу: "цигани, цигани".

Окрім того, фанати Партизана почали скандувати "F*ck NATO". Повністю сербські вболівальники зганьбились, заспівавши пісню про братські народи Сербії та Росії, спільно з фанами московського ЦСКА.

Відео ганебної поведінки фанатів Партизана:

Нагадаємо, що Олександрія програла Партизану та вилетіла з Ліги конференцій 2025/2026. На жаль, для українського клубу завершились виступи у єврокубках у поточному сезоні.