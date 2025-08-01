Сербские болельщики отличились позорным поведением во время еврокубкового матча. Фанаты оскорбляли украинский клуб по ходу встречи, сообщает 24 канал со ссылкой на Telegraf.rs.

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Что скандировали фанаты Партизана?

В конце первой половины матча Александрия – Партизан между футболистами возник конфликт. Местные фанаты на трибунах в Белграде начали позорно выкрикивать в сторону украинского клуба: "цыгане, цыгане".

Кроме того, фанаты Партизана начали скандировать "F*ck NATO". Полностью сербские болельщики опозорились, спев песню о братских народах Сербии и России, совместно с фанами московского ЦСКА.

Видео позорного поведения фанатов Партизана:

Напомним, что Александрия проиграла Партизану и вылетела из Лиги конференций 2025/2026. К сожалению, для украинского клуба завершились выступления в еврокубках в текущем сезоне.