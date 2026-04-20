Вболівальники ледь не побили відомого футболіста, який грає в Україні

У понеділок, 20 квітня, відбувся один із матчів 24-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому зустрілися Олександрія та Верес. Команда з Олександрії зазнала поразки з рахунком 0:3.

Після завершення гри до вболівальників вийшов поспілкуватися лідер Олександрії Мігель Кампуш. Як було видно з трансляції каналу УПЛ ТБ, розмова вийшла доволі напруженою та емоційною і майже переросла у конфлікт із бійкою.

Дивіться також УПЛ 2025 – 2026 із футболу: турнірна таблиця, результати матчів і розклад

Що сталося після матчу Олександрія – Верес?

Фанати Олександрії висловили невдоволення грою команди.

Ситуація ледь не переросла у фізичне зіткнення, коли один із уболівальників різко відштовхнув руку футболіста. Проте конфлікт вдалося зупинити, і до серйозного загострення не дійшло.

Бійка після матчу Олександрія – Верес / Фото скриншот з трансляції

Яка причина такої реакції у вболівальників Олександрії?

Розгромна поразка ще більше ускладнила становище Олександрії в боротьбі за збереження місця в еліті.

Разом із Полтавою команда залишається серед головних претендентів на прямий виліт до Першої ліги. Відставання від зони перехідних матчів складає 8 очок, тоді як до завершення чемпіонату залишилося лише 6 турів.

Олександрія не виграє в УПЛ з 27 вересня. Тоді команда востаннє набрала три очки, обігравши Полтаву (1:0).

Як зіграли інші команди у 24-му турі?