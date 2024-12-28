Видання MARATON Sports першим повідомило про цей інтерес з боку турецького клубу. Поки що представники Фенербахче не робив жодної офіційної пропозиції Арсеналу по трансферу Олександра Зінченка, пише 24 Канал.

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Ще один сумнівний претендент на Зінченка

Раніше була інформація, що Зінченком цікавиться туринський Ювентус. Олександр може бути включений у трансферну угоду Арсенала та Ювентуса щодо купівлі нападника Душана Влаховича.

Нагадаємо, що контракт Зіненка із лондонським клубом розрахований до кінця червня 2026 року.

Однак навряд український футболіст погодиться на перехід у команду, яка спокійно грає проти російських клубів. 15 листопада 2024 року Фенербахче провело товариську гру з пітерським Зєнітом, якого спонсорує ворожа компанія Газпром. Водночас головний тренер "жовтих канарок" Жозе Моурінью перед цим підтримував український народ, який продовжує знищувати Росія.

Довідка. Фенербахче після 16 турів йде на 2-му місці у таблиці турецької Суперліги, набравши 36 балів. Команда Моурінью поступається 8 очками лише лідеру сезону Галатасараю.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Зінченко взяв участь лише у 9 матчах, у яких не відзначався результативними діями. Так мало Олександр відіграв через те, що його продовжують мучити травми. Лише 27 грудня українець вперше потрапив у заявку Арсенала після відновлення, але проти Іпсвіча не зіграв (1:0).