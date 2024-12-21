У столиці Саудівської Аравії планується масштабний вечір боксу. Вже 21 грудня у Ер-Ріяді відбудеться реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі, пише 24 канал з посиланням на TNT Sports Boxing.

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Зізнання від Усика

Український боксер записав незвичне відеозвернення своєму супернику.

"Доброго ранку, Тайсоне. Як ти? Я люблю тебе, моє жадібне пузо.

Мій друже, жадібне пузо, побачимось сьогодні. Люблю тебе", – сказав Олександр Усик.

Довідка. Трансляцію бою в Україні здійснюватиме медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, що у першому протистоянні, яке відбулося в ніч на 19 травня, перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр Усик.