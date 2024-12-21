Перший поєдинок боксерів теж відбувся у цьому місці. 18 травня 2024 року саудівська земля стала переможною для Олександра Усика.

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Ставка Ф'юрі на габарити

Український боксер тріумфував у 12-раундовому бою проти Тайсона Ф'юрі, який так багато говорив про звитягу над Олександром. Але слова "Циганського короля" так і залишились на рівні його мрій. Судді розділились у рішенні та віддали перемогу Усику, який став першим "абсолютом" хевівейту із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

Тепер настав час реваншу. 24 Канал розповідає про габарити боксерів, які можуть стати ключовими у другому поєдинку.

Саме фізичні параметри є одним із козирів Ф'юрі. До прикладу, Тайсон вищий за Усика аж на 15 сантиметрів. Вікіпедія взагалі подає зріст Тайсона 207 сантиметрів (ще на один сантиметр вищим).

А от за віком домінує Усик. 17 січня 2025-го року українському чемпіону вже стукне 38 років. Попри такий солідний вік Олександр не збирається вішати рукавички на цвях. У нього ще багато планів, які можуть переписати історію боксу.

Тайсону Ф'юрі проведе бій-реванш у віці 36 років. Свій день народження британець святкує 12 серпня. Відтак, Усик старший за "Циганського короля" майже на 8 місяців.

Зверніть увагу! 20 грудня 2024 року Усик та Ф'юрі взяли участь у церемонії зважування. Прогнозовано, що Тайсон переважив українця. Вага британця склала 127.4 кілограма, а Усик за день до реваншу важить 102.5 кілограма.

Ідеальна статистика Усика

Якщо по зросту та вазі перевагою володіє британець, то в Олександра краща статистика поєдинків. До реваншу вона має ідеальний та 100-відсотковий показник – 22 перемоги у 22-х зустрічах, 14 із яких закінчувались достроково нокаутом.

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Якраз Усик 18 травня завдав Ф'юрі поки що єдиної поразки у кар'єрі балакучого британця. Також один бій у кар'єрі Тайсона закінчився нічиєю. Було це ще у грудні 2018-го. Тоді Тайсон провів свій перший із трьох поєдинків проти Деонтея Вайлдера.

Той двобій тривав 12 раундів, а суддівські підрахунки були нічийними – 115-111 (Вайлдер), 114-110 (Ф'юрі) і 113-113.

ОЛЕКСАНДР УСИК КРИТЕРІЙ ТАЙСОН Ф'ЮРІ 37 Вік 36 191 сантиметр Зріст 206 сантиметрів 22 Бої 36 22 Перемоги 34 14 Нокаути 24 0 Поразки 1 102.5 кілограма Вага 127,4 кілограма 198 сантиметрів Розмах рук 216 сантиметрів The Cat (Кіт) Прізвисько Gipsy King (Циганський король)

Організатори вечора боксу у Саудівській Аравії вже поговорюють, що мрію перевести протистояння Усик – Ф'юрі у трилогію. Але для цього потрібна перемога Тайсона у реванші. Вже 21 грудня (в Україні у ніч на 22-ге грудня) прихильники боксу дізнаються, чи вдасться "Циганському королю" відібрати пояси Усика.